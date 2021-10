Florian Silbereisen: Bitter, was er jetzt ertragen muss

Im ZDF ist "Das Traumschiff" nicht wegzudenken. Die TV-Serie fährt seit stolzen vier Jahrzehnten sehr gute Quoten ein und ist einer der erfolgreichsten Produktionen im TV. Seit einigen Jahren sticht Florian Silbereisen beim Sender in See. Doch nun bekommt der Kapitän bald Konkurrenz: RTL greift das "Traumschiff" an und plant eine ähnliche Serie.

