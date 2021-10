Florian Silbereisen: Fieser Seitenhieb gegen Helene Fischer!

Abseits des Scheinwerferlichts bröckelte die Verbundenheit der beiden wohl schon lange, und nun zeigt sich unmissverständlich: Florian ist bei Helene komplett abgemeldet.

Privat lebt ein anderer Mann seinen Traum vom Familienglück in der eigenen Villa am See im bayerischen Voralpen-Paradies. Und auch beruflich scheint er keinen Platz mehr im Leben seiner Ex zu haben.

Statt als Freundschaftsbeweis ihren Babybauch zum ersten Mal in seiner Show "Schlagerboom 2021" zu zeigen, gibt sie lieber ein paar Tage vorher in der ZDF-Doku "Helene Fischer – Im Rausch der Sinne" persönliche Einblicke in ihr Leben nach Florian.

Und die ersten Fotos ihrer süßen Kugel entstanden bei der Aufzeichnung von Kai Pflaumes (54) Quizsendung "Klein gegen Groß". Weitere Auftritte bei "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk (71) und eine Helene-Show von Stefan Raab (55) sind bereits fest eingeplant.

Ihr Ex-Partner Flori kommt bei Helene offenbar nur noch unter ferner liefen – und kann sich seine große Liebe nur noch im TV ansehen...