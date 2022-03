Florian Silbereisen: Droht jetzt das bittere Aus?

Die vergangene Folge von DSDS hat einen Negativ-Rekord zu verzeichnen. So wenige Zuschauer hatten die Show bisher noch nie verfolgt. Denn nur noch 9,3 Prozent der jungen Zuschauer schalteten die Sendung ein, während "The Masked Singer" in direkter Konkurrenz wieder Traumwerte erzielte. Steht DSDS nun möglicherweise vor dem Aus? Es bleibt abzuwarten. Ganz unwahrscheinlich wäre das aber nicht, denn schließlich legt auch "Das Supertalent" in diesem Jahr eine Pause ein.

