Florian Silbereisen: Also doch! Er hat ein neues Glück gefunden

Voller Tatendrang und mit einem Rucksack über die Schulter geworfen macht er sich auf den Weg. Seit sie neben ihm auf dem TV-Schiff die Ärztin Dr. Jessica Delgado spielt, blüht er förmlich auf. Auch in den Drehpausen turteln die beiden herum. "Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden", schwärmt Collien laut "Das Neue Blatt". Und nicht nur das: Er erscheint ihr sogar im Schlaf! "Ich habe tatsächlich die letzte Nacht vom 'Traumschiff' geträumt. Ich hatte einen Traum mit Florian Silbereisen, ich kriege aber die Handlung nicht mehr richtig zusammen. Ich glaube, ich habe ihm das Leben gerettet", verriet sie in der Talkshow "Käpt'ns Dinner".

Hat der Showmaster nach der Trennung von Helene Fischer (37) vor über drei Jahren endlich wieder eine richtige Freundin gefunden? Es wäre ihm so zu wünschen! Auch wenn sie ein ganz anderer Typ ist als Helene. Aber vielleicht ist es genau das, wonach Flo, wie sie ihn liebevoll nennt, so lange gesucht hat. Der Moderator und die Schauspielerin teilen den gleichen Humor. Die "Traumschiff"-Crew sieht sie immer wieder gemeinsam scherzen und lachen. Auch in einem Zelt kamen sie sich schon sehr nahe. Zudem sind beide gerne auf dem Wasser unterwegs, er zeigt sich am Steuer eines Bootes, sie sich relaxt an Deck. Und in der Folge "Mauritius" (17. April, 20.15 Uhr, ZDF) haben die beiden vor und hinter der Kamera viel miteinander zu tun.