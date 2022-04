Florian Silbereisen: "DSDS"-Aus! Der letzte Rettungsversuch ist gescheitert

Ein bisschen Spaß muss sein? Logo! Aber das, was "Deutschland sucht den Superstar"-Häuptling Florian Silbereisen uns da im TV serviert, sorgt nur noch für eingeschlafene Füße … Mal bricht Flori fast in Tränen aus, mal nötigt er seine Jury-Kollegen Toby Gad und Ilse DeLange zur Peinlich-Polonaise – und die Quote rauscht ab …