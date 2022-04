Florian Silbereisen: DSDS-Aus nach Quotensturz

Via "Instagram" werden nun immer mehr Fanstimmen laut, die massiv gegen Florian und sein Talent als "DSDS"-Juror wettern! So muss sich der Schlagerstar unter seinem letzten Post, der im Rahmen der Castingshow-Dreharbeiten entstand, einer Reihe von Anfeindungen stellen, die ganz schön harter Tobak sind! Die Community wütet: "Ups, das wars wohl dann mit der Karriere" sowie "Eine Schande das der Typ überhaupt irgendwen beurteilen darf- Der größte Nichtskönner der Nation". Definitiv fiese Worte, die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich der Schlagerstar die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer …