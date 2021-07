Florian Silbereisen: "DSDS"-Desaster - Diese Nachricht tut einfach nur weh

Schon als bekannt wurde, dass Florian Silbereisen als neuer "Traumschiff"-Kapitän in See sticht, überschlugen sich die Negativ-Schlagzeilen! Selbst aus den eigenen Rehen musste sich der Schlagerliebling von Kollegen anhören, dass er der Rolle nicht gewachsen ist. Und auch einige der "Traumschiff"-Fans äußerten ihren Unmut. Nun scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Nach dem "DSDS"-Beben und der Bekanntgabe, dass Flori neuer Chef-Juror bei "DSDS" wird, werden erneut eine Reihe von Hater-Stimmen laut. So wettern einige Fans via "Instagram" gegen Florian und die Jury-Neubesetzung. Unter dem letzten Posts des Ex-Freundes von Helene Fischer ist beispielsweise zu lesen: "Also du kannst dem Dieter niemals das Wasser reichen. Die Sendung ist tot." Autsch! Worte die an Florian sicherlich nicht einfach so abprallen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Flori die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...