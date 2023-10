Florian Silbereisen: Er genießt sein heimliches Familienglück

Malerisch funkelt der Mondsee im Sonnenlicht und beim Blick aufs Thermometer möchte man meinen, dass der Sommer noch gar kein Ende gefunden hat. Es ist die perfekte Zeit, um eine kleine Radtour um den See zu unternehmen, dann auf den Spielplatz zu gehen, ein Eis zu naschen und nach diesem wundervollen Tag in strahlende Kinderaugen zu blicken und ihr Lachen zu hören. Wann nur ist es endlich auch bei Florian Silbereisen so weit, dass er genau diese Freude selbst erleben darf? Moment mal! Heimlich lebt der Showmaster ja bereits seinen Traum am Mondsee in Österreich und schwelgt selbst schon im Familien-Glück.