Florian Silbereisen: Er schießt gegen "DSDS"-Vorgänger Dieter Bohlen!

RTL engagierte Florian, um "DSDS" wieder familienfreundlicher zu machen. Die Sprüche von Dieter gingen in der Vergangenheit oft unter die Gürtellinie. Zuckerschlecken wird es für die Kandidaten aber auch bei Florian nicht. "Ich kann sehr streng sein, und ich muss auch sehr streng sein, denn ein falsches Lob hilft niemandem weiter. Wenn jemand kein Talent für die Bühne hat und einen falschen Weg eingeschlagen hat, muss man das deutlich sagen. Da hat man als Juror eine große Verantwortung. Denn vielleicht kann man eine Kandidatin oder einen Kandidaten auf diese Weise dazu bringen, ganz andere Talente an sich zu entdecken: Wer nicht singen kann, ist vielleicht ein toller Computer-Experte!", stellt der "Traumschiff"-Kapitän gegenüber der "BILD"-Zeitung klar. So ausfallend wie Dieter wird Flori aber nicht sein. Im Interview stichelt er: