Florian Silbereisen: Er steht erneut vor den Scherben seines Glücks

Eigentlich hat Florian Silbereisen sich so sehr auf seine XXL-Schlagerparty in der Donau-Arena gefreut. Die Eisfläche in der Halle wird extra für diesen Anlass komplett abgedeckt. Blöd nur, dass der EV Regensburg nun nicht mehr dort trainieren kann - und das genau vor dem entscheidenden Spiel um den Aufstieg! Kein Wunder also, dass derzeit alle wütend auf den Schlagerstar und den Betreiber der Halle sind...