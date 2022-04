Boris Becker: Heftiger Schlag aus den eigenen Reihen

Es steht nicht gut um den einstigen Weltstar: Ein Londoner Gericht verurteilt Becker vergangene Woche wegen Insolvenzverschleppung – er wurde in vier von 24 Punkten schuldig gesprochen. Ob er auch ins Gefängnis muss, erfährt er Ende April, dann wird das genaue Strafmaß verkündet. Theoretisch drohen Becker bis zu sieben Jahre Haft. Er kann danach allerdings noch immer Einspruch einlegen – sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß. So oder so: Bis dahin darf Becker das Land nicht verlassen. Im Gegensatz zu seinen Frauen! Denn die haben nichts Besseres zu tun, als ihr Leben weiterhin in vollen Zügen zu genießen.

Lilly Becker feierte direkt nach Prozess-Start eine Luxus-Sause in Aylesbury nordwestlich von London und interessierte sich herzlich wenig für den Verbleib ihres Ex-Mannes und Vater ihres Kindes. Dabei profitierte sie jahrelang vom Reichtum und Einfluss des Tennisspielers und nahm, wie auch die vielen anderen Damen vor ihr, seine großzügigen Geschenke gerne an. Dass auch deswegen das Geld immer knapper wurde – davon will natürlich keine etwas wissen. Und was sagt Boris? "Meine Rolle war es, zu trainieren und gut zu spielen“, sagte Becker im Zeugenstand. Mit den Jahren habe er immer mehr Berater angehäuft, diese hätten sich „um so ziemlich alles" gekümmert. Bargeld habe er stets nur von ihnen erhalten, Verträge höchstens quergelesen.