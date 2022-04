Florian Silbereisen: Er wurde erneut verlassen

So viele Jahre schon sind die beiden Männer eng verbunden, feilten gemeinsam an Florians Aufstieg in der Schlagerwelt. Ein unzertrennliches Team – beruflich und privat. Doch nun wird all das durch schwere Vorwürfe erschüttert. Bittere Fragen kommen gerade ans Tageslicht: Wird Flori von seinem besten Freund hintergangen?

In einer Fernsehsendung wurde gerade Michael Jürgens' Schaffen genau unter die Lupe genommen und er wird dabei als "Deutschlands Schlager-Pate" bezeichnet – weil er um Florian herum ein riesiges Imperium erbaut hat. Jürgens ist nämlich nicht nur Floris Manager, er ist auch Musikproduzent und der Mann hinter den großen Schlagershows, die Florian seit 2004 moderiert. Jürgens bestimmt, wie die Sendungen ablaufen und wer dort auftritt. „Er ist daher einer der mächtigsten Männer der Branche“, so heißt es. Einer, der dank Flori wohl ganz schön viel Geld verdient.

