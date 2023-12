Florian Silbereisen: Das Paradies wird zum Albtraum

Ende dieses Jahres läuft Silbereisens Vertrag mit dem MDR für seine "Feste"-Shows aus. Zweimal mussten Verhandlungen schon verschoben werden. Die "Schlagerchampions" im Januar kamen nur mit einem angeblich millionenschweren Sondervertrag zustande. Fakt ist: Floris Formate sind sehr teuer. Deswegen denkt der MDR darüber nach, Sendungen mit ihm zu streichen. Das ZDF ist schon weiter und stampft die Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" ein. Ein Grund: die Kosten. Wenn dann die Zuschauerzahlen noch sinken, stimmt die Rechnung nicht mehr.

Michael Jürgens ist einer der einflussreichsten Männer der Schlagerbranche und produziert u. a. viele der Silbereisen-Shows. Damit will er weiterhin Millionen verdienen. Doch offenbar wendet sich langsam das Blatt. Stars wie Vanessa Mai gingen auf die Barrikaden, weil Jürgens in ihren Augen zu viel Macht hat. Die Sender wollen auch nicht mehr so mitspielen wie noch zuvor. Und Flori? Der wird aus seinem Paradies vertrieben. Irgendwo auf seinem Weg hat er wohl in den verbotenen Apfel gebissen.