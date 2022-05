Florian Silbereisen: Erschütternde Vorwürfe! Was wusste er in von den dunklen Machenschaften?

Was ist nur mit Florian Silbereisen los? Dem TV-Kapitän bläst ein rauer Wind ins Gesicht. Die Quoten, die er zu Ostern mit dem Traumschiff holte, lassen zu wünschen übrig. Auch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", bei der der 40-Jährige in der Jury sitzt, wollen immer weniger Zuschauer sehen. Selbst für seine Tournee "Das große Schlagerfest XXL – die Party des Jahres 2022" sind noch jede Menge Karten erhältlich. Einfach nichts scheint dem erfolgsverwöhnten Entertainer derzeit zu gelingen! Und nun ist der Moderator auch noch in einen handfesten Skandal in der Schlager-Szene verwickelt. Es geht um Schiebung und Vetternwirtschaft. Viele fragen sich jetzt: Was wusste Flori von den üblen Machenschaften?