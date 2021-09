Florian Silbereisen: Familien-Drama! Papa Franz verrät die bittere Wahrheit

Franz kämpfte um sein Leben

Dabei sah es lange nicht gut aus … 2011 müssen die Ärzte Franz Silbereisen die schlimme Diagnose mitteilen: Lymphdrüsenkrebs! Florians Papa kämpft um sein Leben. „Der Krebs war schon im ganzen Körper. Die Chemo damals war wirklich hart, ich war schwach“, erinnert er sich. „Ich hatte mich auf das Allerschlimmste gefasst gemacht. Aber meine Familie, auch Flori, stand mir bei!“ Und wie durch ein Wunder wurde Franz Silbereisen gesund.

Wenige Jahre später der nächste Schock: das Herz! „Zwei Stents mussten gelegt werden“, erzählt Franz. Eine schlimme Zeit! Doch wieder weicht Florian nicht von seinem Krankenbett, kümmert sich liebevoll um seinen Vater.

Eine Selbstverständlichkeit für ihn: „Als ich klein war, haben meine Eltern für mich auf vieles verzichtet.“ Als Papa Franz so krank war, war es an Florian, etwas zurückzugeben, ihn zu unterstützen.

Und Franz Silbereisen weiß das zu schätzen. „Ich werde Florian immer dankbar dafür sein“, sagt er. Ohne die Liebe seines Sohnes würde er an diesem Tag vielleicht nicht so wohl- und gut gelaunt an der Haustür lehnen und stolz sagen: „Mir geht es wunderbar. Ich bin sehr dankbar!“

Florian Silbereisens Neue sieht aus wie Helene Fischer: