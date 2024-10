Florian Silbereisen: Ganz heimlich! Pikantes Geheimnis in TV-Show gelüftet

Neben Schlagerstar Andrea Berg (58), DJ Ötzi (53) und Vincent Gross (28) trat auch der irisch-US-amerikanische Sänger John Kelly (57) auf. Dabei brachte dieser Florian sogar zum Weinen, als er den Song "Who‘ll Come with Me" performte. Begleitet wurde das Ganze vom Kinderchor "Lucky Kids". Genau dieses Stück brachte der Kelly Family in den 80er Jahren ihren ganz großen Erfolg.