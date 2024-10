Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Plötzlich bricht es aus ihr heraus!

Die Funken sprühten sofort, als die beiden Stars gemeinsam auf der Bühne standen. Mit Anspielungen und Charme sorgten sie für Gänsehautmomente. "Ich würde es auch immer, immer wieder tun", sagte Silbereisen in Anlehnung an Eglis gleichnamigen Song. Die Schweizerin konterte sofort: "Ich auch mit dir, Florian." Ihre neckische Unterhaltung ging weiter, als Silbereisen meinte, er habe sich gedacht, sie einzuladen, worauf Egli lächelnd antwortete: "Auch.“ Seine Reaktion: "Bring mich nicht in Verlegenheit."