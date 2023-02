Florian Silbereisen: Geheime Liebe! Sein Herz schlägt Purzelbäume

Die lange Auszeit, die Florian sich gerade nimmt, macht viele seiner Anhänger stutzig. Zuletzt hat man ihn am 14. Januar bei "Der große Schlagerabschied" an der Seite von Jürgen Drews gesehen. Und wer gehofft hat, im März seine große Frühlingsshow zu sehen, wird enttäuscht! Stattdessen wird am 18. März Roland Kaiser vor der Kamera stehen.

Man könnte fast meinen, dass Florian sich derzeit voll und ganz auf sein Privatleben konzentriert. Ob ihm dabei wohl jemand Gesellschaft leistet? Ungewiss! Doch lange wird ein smarter Single wie Flori sicherlich nicht alleine bleiben...