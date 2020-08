Florian Silbereisen Haus: So idyllisch wohnt der Schlagerstar

Ob als musikalisches Duo auf der Bühne oder privat beim Umbau ihres gemeinsamen Traumhauses, zehn Jahre waren Florian Silbereisen und Helene Fischer ein Paar. Doch seit Weihnachten 2018 gehen die beiden Schlagerstars zum Leidwesen der Fans getrennte Wege. Für Florian Silbereisen Grund genug im Ausland den Neuanfang zu wagen. Mit seinem Haus in der gemütlichen 4000-Seelen-Gemeinde Tiefgraben in Österreich hat sich der Sänger im Winter 2019 einen echten Lebenstraum erfüllt. Die moderne, obgleich nicht protzige Villa liegt direkt am idyllischen Mondsee in Oberösterreich. Weniger als eine halbe Stunde mit dem Auto trennen Flori von der österreichischen Grenzstadt Salzburg und damit auch seiner Heimat Bayern. Doch das schönste an Florian Silbereisens neuem Zuhause ist der phänomenale Ausblick auf die Kulisse der Salzkammergut-Berge, denn das Haus liegt nicht nur an einem Hang, sondern besitzt auch eine komplette Glasfront gen See.