Florian Silbereisen: Heftige "Traumschiff"-Kritik!

"Ich habe mit Leuten zu tun, die nicht einen geraden Satz sagen können", erzählt Schauspielerin Katerina Jacob gegenüber der Deutschen-Presseagentur. Denn sie hat es immer öfter mit Menschen am Filmset zu tun, die keine ausgebildeten Schauspieler sind. "Die nuscheln vor sich hin, haben aber ein Selbstbewusstsein, dass ich denke: 'Wow, genial.' Das ist ein Grund, warum ich diesen Beruf nicht wirklich mehr so schätze, alles hat sich so verändert."

Und diese Veränderungen gibt es auch beim "Traumschiff". Denn immer mehr Star-Gäste spielen in den Folgen mit: Florian Silbereisen gehört mittlerweile zur Stammcrew, Horst Lichter war zu Gast, ebenso wie Victoria Swarovski. Doch genau das empfindet Katerina Jacob als fatalen Fehler, wie sie im Interview offenbart: "Wie kann es sein, dass ein Format wie das 'Traumschiff' so in den Boden gestampft wird? Sein Erfinder Wolfgang Rademann rotiert im Grabe ohne Ende. Früher war das die Crème de la Crème des deutschen Schauspiels. Und inzwischen sind es Influencer, Moderatoren und Models. Nur weil man Quote machen möchte. Und es bringt gar nichts. Es bringt null." Ziemlich harte Worte!

Doch für Katerina Jacob steht fest: "Wer ein Schauspieler werden möchte, der geht in eine Schauspielschule, um später Theater zu spielen. Wenn das Fernsehen dann kommt, ist es okay. Aber inzwischen ist es doch so: Ein Topmodel sagt: 'Ich bin auch Schauspielerin.' Was? Wie? Wo? Hallo?" Und sie legt nach: "Diese Leute nehmen anderen Leuten, die das gelernt haben, den Job weg. Ich stelle mich doch auch nicht hin und sage: 'Ich bin jetzt Friseur'. [...] Aber diese Leute bilden sich ein, dass sie Schauspieler sein können. Das geht nicht." Hoffentlich nimmt Flori das nicht allzu persönlich...