Florian Silbereisen: Heftiger Schlag! SIE fällt dem Schlagerstar in den Rücken

Eigentlich hat man viel Hoffnung auf Florian Silbereisen gesetzt, als dieser in der Jury von DSDS Platz nahm. Doch statt super Quote gab es viel Kritik von den Fans. Jetzt kommt Dieter Bohlen zurück und Florian ist raus. Zwar arbeitet RTL weiterhin mit dem Schlagerstar, aber ein bisschen Trost könnte der Ex von Helene Fischer in dieser Woche wahrscheinlich trotzdem gebrauchen. Zum Beispiel von seiner Kollegin Michelle, mit der er seit vielen Jahren befreundet ist. Doch die gießt nur noch Öl ins Feuer und fällt ihm in den Rücken.