Florian Silbereisen: Heimlich verlobt? Der Ring sagt alles

Mehr noch, sie haben so viele Gemeinsamkeiten: Beatrice ist eine Frau, die Florians Liebe zur Natur teilt, der Luxus nichts bedeutet, die bodenständig ist. "Es ist für mich sehr wichtig, dass ich von Menschen umgeben bin, die es ehrlich mit mir meinen", hat Florian auch gerade wieder in einem Interview betont. Solch eine treue Seele ist Beatrice auf jeden Fall. Und: Die Schlagerstars stammen jeweils aus großen Familien, kümmern sich bereits liebevoll um die kleinen Nichten und Neffen. Und: Beide wünschen sich für ihr Leben auch eine ebensolche Familie. Eine große. "Ich finde es wunderschön, Kinder zu haben", schwärmte Beatrice. Er will sogar "fünf Floris"! Kurzum: Sie passen perfekt zusammen.

Ob sie ihren Traum von der großen Liebe und einer Familie nun endlich wahr werden lassen? Bisher haben beide zu einer neuen Liebe geschwiegen. Kein Wort gesagt. Vielleicht weil Beatrice und Florian ihr Glück eher im Stillen leben möchten. Verborgen auf einer kleinen Almhütte vielleicht. Um die Zweisamkeit in vollen Zügen zu genießen.

Nur manchmal kann man vor lauter Glück nicht immer alles geheim halten. Manchmal will man es laut in die Welt hineinrufen, es mit allen teilen: "Seht her, ich liebe und werde geliebt." Und wenn das nicht sein kann, dann benutzt frau Zeichen. Wie dieses! Einen Ring der Welt zu zeigen – und dabei nur selig zu lächeln!

