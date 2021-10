Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit! Jetzt wird sein großer Traum wahr!

Bereits im März 2020 erwischte man ihn mit einer unbekannten blonden Schönheit in Düsseldorf. Die beiden wirkten sehr innig. Und wie es der Zufall will, sieht man seitdem eine junge Dame immer wieder bei Florian zu Hause am Mondsee ein- und ausgehen oder auf der Terrasse Kaffee trinken. Sogar wenn der Showmaster selbst nicht daheim ist. Den Schlüssel zu seinem Haus hat sie also schon, den Schlüssel zu seinem Herzen könnte sie schon länger besitzen – und bald auch einen Ring am Finger? Möglich! Denn dass man mit dem Antrag nicht zu lange warten sollte, die Erfahrung musste Florian ja bei Helene machen. Zehn Jahre Liebe – ohne Trauschein! Und am Ende tanzte Helene mit ihrem Akrobaten davon. Gründet mit ihm jetzt eine Familie! Den Fehler macht Florian nicht noch einmal.

Also erst der Antrag. Romantisch muss er sein. Das ist Florian ja schon bei einem Pärchenabend wichtig: "Viele Kerzen, schöne Musik – am liebsten Balladen, Rosenblätter …", plauderte er seine Idealvorstellung laut "Neue Post" aus. Den Termin legt Florian am besten schnell fest. Denn seinen Freunden, alle viel beschäftigte Musiker wie die Kollegen von KLUBBB3, Jan Smit (35) und Christoff (45), sollen planen können! Ein Termin noch in diesem Jahr, bevor wieder alle auf Tournee gehen …