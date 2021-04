Florian Silbereisen: Heimlicher Mallorca-Urlaub mit Helene Fischer?

Trotz Paparazzi: Er und Helene trafen sich auch nach der Trennung 2018 auf ihrer einstigen Liebesinsel Mallorca. Ebenfalls heimlich. Auf der Geburtstagsfeier von Willi Beier im Juni 2019 wurde auf einer Luxus-Jacht im Hafen gefeiert, Helene sang. Florian war dabei, kündigte sie begeistert vor allen Gästen an. Auch im letzten Jahr war er auf der Insel. Auf dem Golfplatz ließ er sich jedoch nur alleine blicken.

Plant er, im August wieder auf seine Lieblingsinsel zu fliegen? Mit Helene? Am 4. August wird Flori 40 Jahre alt. Er will feiern. „Mit ein paar Freunden, vielleicht auch im größeren Rahmen, je nachdem, was dann erlaubt ist!“ Auf Mallorca ist das erlaubt! Ob Helene dann auch für ihn singen wird? Er freut sich schon auf Umarmungen, wie er jetzt verriet …!

