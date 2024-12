Helene Fischer & Florian Silbereisen: Schon wieder! Das Schicksal führt sie zusammen

Gemeinsam erinnert sich das Ex-Paar an die schönen Zeiten und den Beginn ihrer Fernsehkarrieren zurück. Abgerundet wird der Auftritt schließlich mit dem Duett "Schau mal herein". "Warum soll man sich denn nach so vielen Jahren nicht auch noch verstehn? Wenn man sich gut kennt, auch wenn kein Feuer mehr brennt", heißt es unter anderem in dem Liedtext, der noch einmal betont, dass die beiden trotz der Trennung weiterhin gute Freunde sind. In Thomas Seitel hat Helene mittlerweile einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden, den sie im Dezember 2021 heiratete. Im selben Jahr wurden sie Eltern einer Tochter. Florian hingegen gilt offiziell weiterhin als Single; Fans spekulieren allerdings schon länger über eine Romanze zwischen ihm und Schlager-Kollegin Beatrice Egli.