Florian Silbereisen: Hurra! Babyglück & Hochzeitsjubel für den Schlagerstar

In Floris Alter haben viele bereits geheiratet und eine Familie gegründet. Pläne, die er auch mit seiner Ex Helene Fischer (37) hatte. Doch das Leben ist leider nicht planbar. In seinem Haus in Tiefgraben, Oberösterreich, ist jedenfalls viel Platz – nicht nur für ihn, sondern auch für eine Partnerin. Die er gefunden hat? Vielsagend äußerte er sich vor gar nicht allzu langer Zeit so: "Ich glaube nicht, dass ich übrig bleibe."

Sind Baby-Glück und Hochzeits-Jubel also zum Greifen nah? Schlagerfans ist aufgefallen, dass er mit Kollegin Beatrice Egli (33) viel Zeit verbringt. Immer wieder ist sie in seinen Shows zu Gast, schwärmte davon, mit ihm lachen zu können. Oder Melissa Naschenweng (31). Auch die bodenständige Sängerin hat er in Florians engsten Kreis geschafft. "Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen", erklärt er erst kürzlich zum Thema Frauen.

Doch hätte der 40-Jährige überhaupt Zeit für die Liebe? Absolut! "Ich mache meinen Beruf seit mehr als 20 Jahren. Die meiste Zeit davon war ich in einer festen Beziehung. Insofern hat Karriere aus meiner Erfahrung nichts mit dem Beziehungsstatus zu tun", macht er klar. Wir sind gespannt, ob bald alles ganz schnell geht und sein großer Traum wahr wird!

Doch bis es so weit ist, muss der Moderator erst einmal eine schwere Familien-Tragödie verkraften. Papa Franz (75) hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seine Familie sorgt sich um ihn. Wie gut, dass Florian ein Mensch voll innerer Kraft und Optimismus ist.