Florian Silbereisen: "Ich bin total glücklich!"

Wie schön! Bei ist aktuell ordentlich was los! Erst kürzlich wurde er beim "Schlagerboom" von seiner Ex Helene Fischer überrascht und ließ damit definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen. Nun die nächste Jubel- ...

Florian ist auf der Überholspur

Das Florian momentan mit seiner Karriere voll durchstartet, ist definitiv nichts Neues. Obwohl ihm die Trennung von seiner Helene vor einem Jahr ganz schön mitnahm, ließ er sich nicht unterkriegen und startete ein Projekt nach dem anderen. So auch jetzt! Zum 30. Geburtstag der Solidarfonds-Stiftung NRW stand Florian nämlich als Moderator auf der großen Bühne und führte die zahlreichen geladenen und Sternchen durch die Verleihung der "Solidar ". Für Florian ein ganz besonderer Moment...

Florian ist überwältigt

Gegenüber "Bild" lässt Florian seinen Gefühlen über den Abend freien Lauf und erklärt: "Wir müssen vielmehr über diese positiven Geschichten reden. Ich bin total stolz und glücklich, dass ich als Schirmherr für den Schulpreis fungieren darf." Wow! Was für eine emotionale Beichte! Und auch sein nächstes Projekt klopft schon an der Tür! So ist Florian Ende des Jahres erstmals als neuer Käpt'n von "Das Traumschiff" zu sehen. Wir freuen uns schon jetzt!

