Florian Silbereisen: Intime Sex-Beichte! Jetzt redet er Klartext!

Ein Jahr ist es her, seit die Schock-Trennung von (38) und Helene Fischer (35) im Dezember 2018 bekannt wurde. Während sie seitdem mit dem Akrobaten happy in love ist, galt Florian als trauriger Single. Zwar wurde er immer wieder von attraktiven Kolleginnen öffentlich umschwärmt – er schien jedoch noch lange nicht über die zehn gemeinsamen Jahre mit Helene hinweg zu sein. Einen Flirt hat man bei ihm jedenfalls lange nicht gesehen… „Wir (Helene und ich) haben alles geteilt, das Bett, den Beruf, manchmal sogar die Zahnbürste“, sagte er gerade in einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“. „Sie wird immer ein Teil meines Lebens sein.“ Und offenbar einer, den er nicht so schnell vergessen kann…

In vielen Beziehungs-Ratgebern heißt es, dass man die Hälfte der Länge einer Beziehung braucht, um nach deren Ende darüber hinwegzukommen. Bei zehn gemeinsamen Jahren wären das fünf für die Verarbeitung… Puh, ganz schön lang! Helene dagegen macht keinen Hehl daraus, dass sie mit ihrer neuen Liebe wahnsinnig glücklich ist. „Mit ihm kann ich mir alles vorstellen“, sagte sie gerade erst über Thomas in einem Interview. Und trotzdem: Auch sie betont immer wieder, wie eng sie sich noch mit Florian verbunden fühle, wie gut sie befreundet sind. Ob es sie da nicht mitnimmt, dass er seit der Trennung nur selten unbeschwert und glücklich gesehen wurde? Selbst auf dem Münchner Oktoberfest, wo die Menschen trinken und feiern, wirkte er sichtlich bedrückt…

Florian Silbereisen plaudert aus dem Nähkästchen

Alles Schnee von gestern? Denn jetzt betonte Florian Silbereisen in besagtem Interview: „Flirten ist doch etwas Wunderbares.“ Und beichtete: „Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen.“ Moment mal! Bei Kloster denkt jeder direkt an Zölibat, null Sex und totale Enthaltsamkeit. Und genau das schließt Florian für sich also kategorisch aus… „Ich hatte immer den Wunsch, einmal eine Familie zu gründen. Daran hat sich im letzten Jahr nichts geändert“, wird er weiter zitiert. Und macht damit klar: Helene ist Vergangenheit, aber eine Zukunft mit einer anderen Frau hat er fest im Blick.

Was wohl Helene dazu sagt? Immerhin hatte auch sie sich in den vergangenen Monaten zurückgezogen, um sich ganz ihrer Familie und ihren Freunden zu widmen. Und vielleicht ihre eigene Familiengründung voranzutreiben? Helene ist 35 Jahre alt, viele Frauen steigen in dem Alter in die Kinderplanung ein. Dass auch ihr Ex sich wieder für Frauen begeistern kann, dürfte sie freuen – und ein mögliches schlechtes Gewissen verbessern. Denn Florian geht sogar noch einen Schritt weiter: „Liebesbriefe? Schreibt die heute noch jemand? Nur her damit!“ Klingt ganz so, als sei er wieder im Dating-Game angekommen...