Florian Silbereisen: Jetzt redet er über sein neues Lebensglück

Wie Florian nun offenbart, kann er es kaum erwarten, mit seiner "Schlagertournee" die Herzen seiner Fans wieder höher schlagen zu lassen. So offenbart der Sänger nun gegenüber "Brisant": "Wir bekommen da ganz viel Energie. Und es ist dann natürlich auch schön, wenn man ein bisschen was zurückgeben kann. Wir machen den Leuten hoffentlich einen schönen Abend." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Florian ist schon jetzt voller Euphorie und will auf der Bühne alles geben, um seine Anhänger glücklich zu machen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass ihm dieses Vorhaben gelingt!