Florian Silbereisen: Kollegin packt aus! Die ganze Wahrheit über den Star

Kein Wunder, dass die Stimmung am Set so harmonisch ist. „Besonders schön ist es, wenn Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes und ich gemeinsam drehen und Zeit miteinander verbringen“, erzählt Barbara. „Und Gott sei Dank steht im Drehbuch oft, dass wir vier etwas zusammen unternehmen. Das schweißt uns zusammen.“ Und wenn die Arbeit im Kasten ist? „Nach Drehschluss trifft man sich oft an der Jupiter-Bar oder am Heck des Schiffs, plaudert, lacht, isst gemeinsam. Da entsteht eine ganz besondere Atmosphäre – fast wie eine große Familie auf Zeit.“ Für Barbara wie ein zweites Zuhause – auch wenn ihr Herz natürlich bei Ehemann Albert (73) und den Kindern Nikolaus (27) und Johanna (20) in Wien schlägt.