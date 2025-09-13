Florian Silbereisen: Kollegin packt aus! Die ganze Wahrheit über den Star
Florian Silbereisen gilt als Everybody’s Darling. Doch wie tickt er wirklich?
Florian Silbereisen lächelt leicht und blickt zur Seite.
Was für andere unerreichbar ist, ist für sie Realität: Barbara Wussow (64) schippert mit dem „Traumschiff“ von einem Paradies zum nächsten. Mit an Bord: Florian Silbereisen (44) – Kapitän der Herzen und längst ein Star, der jeden Sturm im Handumdrehen charmant weglächelt. Doch wie tickt der Publikumsliebling eigentlich, wenn die Kameras nicht laufen?
Barbara Wussow packt über Flori aus
Schauspielkollegin Barbara verrät „Freizeitwoche”: „Er ist warmherzig, professionell, und sein Lachen ist ansteckend.“ Im Fernsehen wirkt er stets perfekt, als wäre jede Bewegung bis ins Detail choreografiert. Doch wer glaubt, dass er nach Drehschluss brav die Kabinentür hinter sich schließt und ins Bett fällt, hat die Rechnung ohne Florian gemacht. „Er ist wirklich ein toller Mensch. Mit ihm kann man bis vier Uhr früh feiern, und um sieben Uhr steht er topfit in der Maske, den Text auswendig, den Kopf klar. Das bewundere ich sehr.“
Florian versprüht also auch hinter den Kulissen pure Lebensfreude. Mit ihm zu arbeiten, macht einfach Spaß.
Ein Partykönig – aber mit eiserner Disziplin
Kein Wunder, dass die Stimmung am Set so harmonisch ist. „Besonders schön ist es, wenn Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes und ich gemeinsam drehen und Zeit miteinander verbringen“, erzählt Barbara. „Und Gott sei Dank steht im Drehbuch oft, dass wir vier etwas zusammen unternehmen. Das schweißt uns zusammen.“ Und wenn die Arbeit im Kasten ist? „Nach Drehschluss trifft man sich oft an der Jupiter-Bar oder am Heck des Schiffs, plaudert, lacht, isst gemeinsam. Da entsteht eine ganz besondere Atmosphäre – fast wie eine große Familie auf Zeit.“ Für Barbara wie ein zweites Zuhause – auch wenn ihr Herz natürlich bei Ehemann Albert (73) und den Kindern Nikolaus (27) und Johanna (20) in Wien schlägt.
