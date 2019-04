Reddit this

Florian Silbereisen sticht als neuen Traumschoff-Kapitän Max Parger in See. Während der Dreharbeiten warf Käpt'n Flori offenbar den Liebes-Anker aus...

Schiff ahoi! In letzter Zeit wirkte oft geknickt und einsam, aber jetzt scheint sich für den neuen Traumschiff-Star alles zum Guten zu wenden- Neues Glück auf dem Traumschiff? Kaum steckt der begehrte Single in der Kapitäns-Uniform, kommt ihm nämlich eine Sängerin ganz nah...

Fans der Serie sind hin- und hergerissen über Florian Silbereisen als neuen Steuermann, doch eine zeigt sich jetzt schon ganz begeistert: ! Wie die 26-Jährige auf ihrem -Profil verriet, dreht sie gerade fürs Traumschiff - zusammen mit Florian Silbereisen. "Freue mich so und fühle mich richtig geehrt", schreibt die Mutter des kleinen Alessio (3).

Kommen sich Florian und Sarah Lombardi nahe?

Das -Sternchen und der Schlager-Star so intim beieinander - ein prickelnde Kombination! Denn Flori und Sarah scheinen sich prächtig zu verstehen, wären ein wunderschönes Pärchen. Ob sie insgeheim hofft, dass er ihrer Musikkarriere auf die Sprünge helfen kann - wie er es damals mit gemacht hat? Flori hat schließlich ein Faible für attraktive Sängerinnen. Und nun schippern die beiden gemeinsam an Traumstränden entlang. Was uns da wohl noch erwarten mag?