Florian Silbereisen: Liebes-Glück! Endlich wird geheiratet

Beinahe unbemerkt ist Flori im vergangenen Winter umgezogen. Abgelegen an einer Bergstraße liegt seine neue Bleibe am Mondsee. Glaubt man den Gerüchten, hat sich der Schlagerstar hier mit seiner heimlichen Liebe ein gemeinsames Kuschelnest geschaffen, in dem Platz ist für eine ganze Familie. Und er soll sogar geheiratet haben – still und leise!

Aber wer könnte die Glückliche sein? Ist vielleicht Beatrice Egli die Frau an seiner Seite? Die Sängerin ist Dauergast in seinen Sendungen. Und dort kann es jeder sehen: Die zwei verstehen sich super, flirten und schwärmen in den höchsten Tönen voneinander! Ein echtes Traumpaar und Egli gibt zu: "Den Flori hätte ich gerne geküsst!"

Auch Melissa Naschenweng wird als Partnerin gehandelt. Gerade trat die sexy Blondine in seiner Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" auf. Dort sicherte er ihr ein Duett zu. Der Anfang vom Rest ihres gemeinsamen Lebens? "Ich sehne mich danach, zu heiraten und Kinder zu bekommen", sagte sie kürzlich und passt in Sachen Zukunftsplanung damit gut zu dem Entertainer, der sich "fünf Floris" wünscht. Außerdem verbindet sie die Leidenschaft für die Berge und der tiefe Gottesglaube. Vielleicht ist aber auch Sara H. die lachende Dritte. Flori und die schlanke Brünette kennen sich seit Jahren, beide teilen die Leidenschaft für Tattoos auf dem Arm. "Sie ist sehr nett und lustig und sie mag nicht ins Rampenlicht", erzählt man sich im Dorf. Man sah sie schon aus seinem Haus kommen. Ob sie längst bei ihm wohnt?

Seine Liebe vor Gott zu besiegeln, schloss Silbereisen nie aus. Doch er bekräftigte: "Wenn ich heirate, dann bekommt es sicher keiner mit!" Die Fans freuen sich dennoch: Auch wenn ihr Idol seine Liebe verheimlichen will – Hauptsache, er ist glücklich!