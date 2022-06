Florian Silbereisen: Mit dieser Schlagerprinzessin fliegen jetzt die Herzen

Florian Silbereisen schwebt im absoluten Glück! Nach der Durststrecke der letzten Jahren kann sich der Sänger endlich wieder auf allerhand Konzerttermine und Tourneen freuen! So auch jetzt! Via "Instagram" kündigt der "DSDS"-Juror nämlich nun an, dass er im Juli für die "Große Schlagerstrandparty" und für "Die Schlager des Sommers" vor der Kamera stehen wird! Nicht nur für Floris Fans ein wahrer Jubelgrund! Auch aus den eigenen Reihen bekommt der Moderator dafür ordentlich Beifall!

