Florian Silbereisen: Nach "DSDS"-Beben - Er bleibt doch bei RTL!

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, wurden Florian und seine Jurykollegen Ilse deLange und Toby Gad von RTL aus der Jury geschmissen. Doch traurig müssen die Fans deswegen nicht sein.

Denn der Sender gibt nicht dem Schlagersänger Schuld an den sinkenden Quoten. Sie wollen auch in Zukunft mit ihm zusammen arbeiten. Es wird bereits über mögliche Formate gesprochen wird. "Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen", kündigt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in der Pressemitteilung an.