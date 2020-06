Florian Silbereisen: Neuer Lebensabschnitt! Er ist überglücklich!

Na das ist mal eine Überraschung! Via Instagram meldet sich Florian Silbereisen nun bei seinen Fans zu Wort und verkündet eine wahre Jubel-News!

Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen

In seinem jüngsten Post wendet sich jetzt an seine Community und verrät seinen Fans, dass am Freitag endlich das neue Album von ihm und Thomas Anders erscheint! So berichtet er: "Ich wollte euch Bescheid sagen, am Freitag ist es endlich soweit! Dann erscheint das Duett-Album von Thomas Anders und mir." Doch damit nicht genug! Wie Florian weiter berichtet, veröffentlich er bis dahin in seiner Story jeden Tag eine neue Hörprobe von einem Album-Song! Das so eine Jubel- von seinen treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Florian sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Florian deutlich wird, können seinen treuen Fans ihr Glück kaum fassen und freuen sich riesig über den neuen Lebensabschnitt von Florian. Sie kommentieren unter dem Post: "Ich freue mich und bin sehr gespannt, Flori!" sowie "Mega!!! Ich freue mich drauf! Thomas hat auch schon geschwärmt." Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht!

