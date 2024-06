Florian Silbereisen: Private Einblicke! Jetzt hilft nur noch beten

Florian Silbereisen (42) steht schon seit vielen Jahren auf der Bühne und hat sich an das Leben vor der Kamera gewöhnt. Vor großen Shows scheint der Sänger aber trotzdem noch ein bisschen nervös zu werden. Am Samstag findet die Jubiläums-Sendung "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" statt. Flori feiert zusammen mit seinen Gästen und Zuschauern das 30-jährige Jubiläum der großen Schlager-Show. Kurz davor muss der Ex von Helene Fischer (39) aber noch einmal richtig durchatmen ...