Florian Silbereisen: Sein Bruder Franz sorgt für Stress!

Florians elf Jahre älterer Bruder hat vor allen Dingen mit seinem Interview im "Pro Medienmagazin" für Aufsehen gesorgt. "Wir leben in zwei verschiedenen Welten", sagt der gläubige Christ damals über Flori. "Im Showgeschäft suchen die Menschen das Glück am falschen Platz", ist er sich sicher und fügt hinzu: "Was soll er denen vor dem Bildschirm geben können, die er doch gar nicht kennt?" Worte, die Florian damals wohl sehr verletzt haben ...