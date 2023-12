Florian Silbereisen: Sein Stern sinkt weiter nach unten! Hat das fatale Folgen?

Fakt ist: Flori muss einen Rückschlag nach dem anderen verkraften. Erst wurde bekannt, dass der MDR ab 2024 alle Schlagersendungen mit dem Star aus dem Programm streicht. Dann verkündete das ZDF, die Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" einzustampfen – dort verkörpert Florian, genau wie beim "Traumschiff", den Kapitän "Max Parger". Und zu allem Überfluss gibt’s jetzt auch hier neuen Ärger! Denn so manch einer ist mit Floris Schauspielkarriere auch nach vier Jahren immer noch nicht einverstanden – zum Beispiel Sigmar Solbach!

In einem Interview drosch er jetzt mächtig auf seinen Branchenkollegen ein. "Jeder sollte bei seinen Leisten bleiben. Und Silbereisen ist vielleicht ein guter Entertainer und guter Mensch. Aber er ist kein Schauspieler." Rumms, das sitzt! Und Solbach wetterte weiter: "Das ist mal wieder so ein typisches Nach-der-Quote-schielen. Man verspricht sich davon, dass diejenigen, die seine Schlagersendungen gucken, ihn auch als 'Traumschiff'-Kapitän sehen wollen. Silbereisen ist ein Quotenkind. Das finde ich nicht gut. So was hätte das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht nötig."

Und Flori? "Wenn es morgen nicht mehr so läuft, mache ich etwas anderes", erzählte der Star einmal. "Mir würde nicht langweilig werden, nicht eine Stunde." Sind seine Tage im Rampenlicht gezählt? Diese neue Demütigung könnte der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt…