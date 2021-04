Florian Silbereisen: Spurlos verschwunden!

Auch wenn die Fans von Florian sich sicherlich über ein Lebenszeichen des Schlagerstars freuen würden, müssen sie sich wohl noch ein wenig gedulden. Schließlich ist es nicht außergewöhnlich, dass sich Flori einige Wochen bei "Instagram" bedeckt hält. Während andere Stars nämlich gerne ihren Alltag via Social Media teilen, meldet sich Florian lediglich mit ein paar Veranstaltungsankündigungen an seine treue Community. Wir müssen also einfach nur noch ein wenig abwarten...