Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Knaller! Jetzt packt er aus

Florian möchte noch mehr bekannte Stars verpflichten. Wen er gerne mal auf dem "Traumschiff" begrüßen würde? "Wünschen darf man sich alles. Ob die Wünsche in Erfüllung gehen, das ist was anderes. Grundsätzlich haben wir natürlich im Vorfeld darüber gesprochen und gesagt, es wäre doch schön, wenn man prominente Gesichter, mit denen man nicht rechnet, aufs 'Traumschiff' bringen könnte", erzählte Florian in der Talkshow "Riverboat".