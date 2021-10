Florian Silbereisen: Trauriger Rückzug in die Einöde! Er will so nicht weitermachen

Bis zum Winter soll Florian ein ein einsames Haus in den Bergen einziehen. "Er will seine Ruhe haben", weiß der Bürgermeister laut "Schöne Woche". Die letzte Zeit war ja auch nicht einfach!

"Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen", betont Florian. Und nun erwartet sie ein Baby mit einem anderen! Man mag sich kaum ausmalen, wie sich der sensible Star fühlen muss. Seine geliebte Helene gründet eine Familie – und das gemeinsame Nest ist ausgerechnet die Villa am Ammersee, die Florian einst mit Helene beziehen wollte. Der wiederum sitzt nun allein in seinem neuen, großen Haus, in dem locker Platz für zwei, drei Kinderzimmer wäre. Das muss so weh tun!

Doch vielleicht ist es ja auch gerade diese Einsamkeit, die es dem Moderator ermöglicht, seine aufgewühlten Gefühle zu verarbeiten. Irgendwann muss Florian schließlich loslassen. Denn nur dann hat auch er die Chance auf eine Zukunft, in der helles Kinderlachen durch seine Flure schallt…