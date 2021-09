Florian Silbereisen & Beatrice Egli; Ja, es sprühen die Funken!

Aber bei all dem Flirten stellt sich trotzdem die Frage: Was läuft hinter der Bühne? Oder ist Beatrice für Flori vielleicht doch nur das Mittel zum Zweck, um Helene eifersüchtig zu machen? Er hätte keine bessere Wahl dafür treffen können. Denn die Schweizerin stürmte in den vergangenen Jahren die Charts und nahm so Helene schon beruflich die Butter vom Brot. Und jetzt schäkert die attraktive Beatrice auch noch mit Flori auf der Bühne! Will der Moderator Helene vielleicht so nur wachrütteln? Seiner Traumfrau zeigen, wie viel besser es ihr doch an seiner Seite gehen würde? Aber egal wie. Es ist schön, Florian nach all der Zeit wieder glücklich zu sehen.

