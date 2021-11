Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jaa, es ist Liebe!

Sie haben so viele Gemeinsamkeiten

Auch für Florian verkörpert Beatrice das, was ihm bei einer Frau wichtig ist. Der Showmaster suchte stets eine Partnerin mit einem Herz aus Gold, mit der er Pferde stehlen kann, die Verständnis für seinen aufregenden, manchmal aufreibenden Job hat. Und die in ihrer Freizeit nicht immer auf Partys tanzen will, sondern lieber die Natur genießt. "Wenn man ein paar Berge vor der Tür hat und ein paar Seen, dann merke ich, dass ich da extrem zur Ruhe komme", verriet Florian. Gemeinsam mit Beatrice macht das noch mehr Spaß. Denn die schwärmt: "Ich liebe das Wandern! Die Berge sind auch mir wichtig und geben mir so eine Kraft."

Natürlich ist da noch viel mehr, was die beiden verbindet. Die Familie steht bei ihnen immer ganz oben, beide brauchen keinen Luxus, lieben im Privaten eher die leisen Töne. Es kann also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die zwei sich trauen und ganz bewusst und laut der Welt verkünden: Ja, wir sind so viel mehr als gute Freunde. Dass sie endlich das aussprechen, was wir in den letzten Wochen doch schon gesehen haben. Dass sich zwei einsame Herzen endlich verbunden, dass sich zwei Suchende endlich gefunden haben.

Beatrice Egli will ihre Gefühle für Florian nicht mehr verstecken: