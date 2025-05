"Let's Dance"-Profi-Challenge 2025 im Ticker: Comeback jetzt sicher? SIE wird nun gefeiert

22.25 Uhr: Isabel Edvardsson & Paul Lorenz vertanzen die Emotion Leidenschaft. Paul und Isabel waren in der regulären Staffel dieses Jahr nicht dabei, aber Paul hat hinter den Kulissen als Assistenzchoreograf unterstützt. Können die beiden konditionell dennoch mit den anderen Profis mithalten? Absolut! Sie bewegen sich übers Parkett, als hätten sie zusammen nie etwas anderes gemacht. "Unfassbar schön", findet Motsi den Standard-Tanz der beiden. "Ich kriege nicht genug, war toll", kann auch Jorge nur zustimmen. "Isabel ist immer on fire und topfit", lobt Llambi. Sie sei so diszipliniert. Es habe so schön mit Paul "gematcht", freut er sich.