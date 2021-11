Florian Silbereisen & Helene Fischer: Plötzlich ist alles anders!

Via "Instagram" wendete sich Florian Silbereisen am Wochenende mit einer ganz besonderen Nachricht an seine Fans! So machte er darauf aufmerksam, dass eine Wiederholung seiner legendären "Schlagerbooom"-Show beim "MDR" lief. Womit Florian jedoch nicht gerechnet hat: Helene flimmerte gleichzeitig mit "Wetten, dass..?" über die TV-Bildschirme und lief Florian Silbereisen seinen Rang als Schlagerliebling ab. So heißt es unter Florians Posts: "Ne, ich schaue lieber 'Wetten, dass..?' mit Helene" sowie "Sind bei Helene... Sonst gern". Autsch! Worte die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Ob das Verhältnis von Helene und Florian dadurch wohl einen Knacks bekommt? Wir können gespannt sein, wie es für die beiden weiter geht...