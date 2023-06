Florian Silbereisen & Giovanni Zarrella: Bittere Klatsche! Jetzt ist Schluss mit lustig

Am 22. Juli findet die "Giovanni Zarrella Show" in Dortmund statt. Und für Giovanni läuft es deutlich besser als für Florian! Sein Event ist so gefragt, dass die Tickets in allen Kategorien fast komplett ausverkauft sind. Wer Glück hat, kann vielleicht doch noch eine Karte ergattern, hat in der Westfalenhalle dann allerdings mit eingeschränkter Sicht zu kämpfen.

Bei Flori sieht es nicht ganz so rosig aus. Auf der offiziellen Ticketwebsite sind lediglich die limitierten Stehplätze ausverkauft. Das kratzt natürlich ganz schön am Ego...