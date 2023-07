Giovanni Zarrella: Harte Niederlage - Jetzt muss er stark sein

Am Samstag moderierte Giovanni Zarrella in Dortmunder Westfalenhalle und begrüßte zahlreiche Megastars - ob Maite Kelly, Ben Zucker oder sogar die Band Simply Red. Klar, dass diese Besetzung zahlreiche Zuschauer vor den Fernsehbildschirm lockte. 3,4 Millionen Menschen schalteten am Samstagabend ein. Immerhin konnte das ZDF damit einen Marktanteil von 18 Prozent erreichen.

Doch an DEN Superstar der Schlagerszene kommt er nicht ran. Florian Silbereisen hat schon über 100 seiner Show moderiert und die sind bei den Zuschauern extrem beliebt. Zuletzt schalteten vor zwei Wochen knapp vier Millionen ein - ein Marktanteil von 20,3.

Flori ist eben ein echtes Urgestein, dass sich seine Fanbase über lange Zeit aufgebaut hat. Noch kommt Giovanni da nicht dran. Doch der Musiker hat große Ambitionen. Vielleicht läuft er Florian bald also doch noch den Rang ab...