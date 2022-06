Florian Silbereisen und Hans Sigl: Doppelleben enthüllt! Jetzt kommt alles raus

So wurde Florian Silbereisen neben seiner Schlagerkarriere noch "Traumschiff"-Kapitän und DSDS-Juror. Hans Sigl hingegen startet neben der Schauspielerei auch noch als Quiz-Moderator bei RTL durch und wird zusätzlich die "Starnacht am Wörthersee" an der Seite von Barbara Schöneberger moderieren. "Das ist eine große Herausforderung für mich", erklärte Hans Sigl. "Ich habe früher schon Radio, Live-Events und Live-Shows moderiert, und freue mich, dass diese andere, schöne und tolle Seite von mir wieder ein bisschen zum Zuge kommt."