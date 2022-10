Florian Silbereisen & Helene Fischer: Es ist alles wieder wie früher

Dies konnten aufmerksame Zuschauer auch am vergangenen Wochenende beobachten, als Florian seine Ex-Freundin Helene nämlich bei seiner "ARD"-Schlagershow begrüßen durfte! Gegenüber "Brisant" gab Flori zu verstehen: "Ich habe mich über alle gefreut, weil es einfach so schön ist, wenn man auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen so viele tolle Erlebnisse erleben durfte in diesen 100 Shows." Er ergänzt: "Da gibt es so viele schöne und emotionale, auch lustige Momente, da ist man einfach nur dankbar. Und dass Helene natürlich heute das Jubiläum mit uns mitgefeiert hat, ist eine besondere Freude, ganz klar." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Helene bringt Floris Herz immer noch zum Höherschlagen! Ob der Entertainer uns in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!