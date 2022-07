Florian Silbereisen & Helene Fischer: Jetzt ist alles es wieder wie früher

Helene Fischer

Allein mit Baby Nala beginnt sie ein neues Leben in München

Man sieht Helene Fischer bei einem Ausflug nach München an, wie sehr sie ihr Mama-Glück fernab ihres Anwesens am Ammersee genießt. Das neue Leben in München scheint der Schlagersängerin richtig gutzutun. Doch wo ist eigentlich Thomas (37)?